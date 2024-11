Palworld proporrà un cross-over con Terraria, ma prima ancora ci sarà un nuovo aggiornamento

Cosa è stato svelato su Palworld e Terraria

Come potete vedere qui sotto, il Global Community Manager presso Pocketpair ha condiviso tramite Bluesky un nuovo annuncio: "Il 2024 non è ancora terminato per Palworld e abbiamo eccitanti notizie riguardo al prossimo aggiornamenti in arrivo molto presto... Ma prima, vogliamo dirvi qualcosa riguardo a ciò che accadrà nel 2025. Un cross-over tra Palworld e Terraria! Nuove informazioni arriveranno molto presto".

2024 isn't finished yet for Palworld and we have some exciting news about the next update coming VERY SOON... But first, we want to tell you about something happening in 2025! ! ! ! Palworld x Terraria ! ! ! More info coming soon! [image or embed] — Bucky | Palworld (@buckycm.bsky.social) 27 novembre 2024 alle ore 01:14

Per ora non sappiamo esattamente in che forma questa collaborazione avrà luogo. Potrebbe trattarsi di un DLC a pagamento con una nuova mappa ispirata al mondo di Terraria, oppure potrebbero essere semplicemente delle skin ispirate al videogioco 2D. Non ci resta che attendere novità a riguardo.

Interessante anche il fatto che sia in arrivo un nuovo aggiornamento "molto presto": difficile dire quanto presto, ma certamente dovrebbe avvenire prima della fine dell'anno, visto il modo in cui è presentata la notizia dal Global Community Manager, che di recente ha anche affermato che no, Palworld non è stato snobbato dai The Game Awards.