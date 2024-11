Palworld non è stato snobbato dai The Game Awards per Pocketpair, che chiede ai giocatori di non esagerare

Niente complotti

Per la comunità di Palworld però, il loro gioco del cuore è stato semplicemente snobbato. Da lì sono nate varie teorie, come una sulla mancata corruzione di Keighley (che ricordiamo non decide le nomination, che invece sono in mano agli esponenti della stampa specializzata selezionati di anno in anno) o un'altra sulla presunta influenza di Nintendo sulle votazioni, motivata dalla causa legale in corso, tanto per riportarne un paio.

Il vociare è diventato così forte che il team di sviluppo, rappresentato dal community manager John Buckley, ha affrontato l'argomento su X cercando di riportare un po' di ordine nella discussione.

"No, non penso che Palworld sia stato snobbato," ha detto. "Twitter è diventato un posto troppo serio. Smettetela di essere così esagerati, gamer. Non tutto è una cospirazione." La delusione dei fan di fronte alla mancata nomina del loro gioco preferito ai TGA può essere considerata naturale, ma da lì a fare ipotesi senza avere prove ce ne passa. Del resto, cosa dovrebbero dire i tantissimi giochi di generi meno in vista, come gli strategici o i giochi di corse, che non vengono mai considerati per il GOTY?