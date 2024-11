Palworld è il gioco più scaricato su PS5 a ottobre in Giappone, battuto anche Dragon Ball: Sparking! Zero

La versione PS5 di Palworld a quanto pare ha spopolato in Giappone, almeno stando alla classifica dei giochi più scaricati del PlayStation Store di ottobre condivisa sulle pagine del PlayStation Blog di Sony che lo vede in prima posizione.

Un risultato fuorché scontato, considerando l'accesa concorrenza rappresentata da pesi massimi come Dragon Ball: Sparking! Zero e Metaphor: ReFantazio, che si sono posizionati rispettivamente al secondo e terzo posto. Evidentemente il fascino del "Pokémon con le pistole" di Pocketpair deve aver attirato molti giocatori giapponesi, così come accaduto in occidente all'inizio dell'anno con le versioni Xbox e PC (che al contrario pare non abbiano riscontrato particolare successo nel Sol Levante).