Pokémon Scarlatto e Violetto riceverà un nuovo Tera Raid con un leggendario cromatico

Pokémon Scarlatto e Violetto è un vero game as service, continuando a proporre eventi per mantenere i giocatori sempre sull'attenti. In particolar modo, il gioco sfrutta i Tera Raid per poter dare accesso ai giocatori a mostriciattoli speciali.

I dettagli dell'evento Tera Raid di Rayquaza

L'informazione proviene da un volantino che sta circolando in Giappone e che svela che l'evento avrà luogo dal 20 dicembre all'8 gennaio. Viene inoltre indicato che si tratta di un Tera Raid mondiale, quindi anche i giocatori italiani dovrebbero essere in grado di mettere le mani su un Rayquaza Cromatico.

Rayquaza Cromatico è grigio scuro invece che verde

Non abbiamo tutte le informazioni a riguardo e sarà meglio attendere una conferma da parte di The Pokemon Company (che supponiamo arriverà al massimo nell'arco di qualche settimana), ma è credibile che questo Tera Raid sarà simile a tutti i precedenti.

In altre parole, le regole dovrebbero permettere di tentare la cattura di Rayquaza Cromatico tutte le volte che si vuole, ma sarà possibile catturare la creature una sola volta. Parliamo dopotutto di un Pokémon raro e Shiny, quindi è ovvio che The Pokémon Company e Game Freak non vogliano donarne a ogni giocatore svariate copie. Infine, segnaliamo che non è chiaro quale sia il Tera-tipo di questo Rayquaza, quindi non possiamo ancora scegliere quale Pokémon schierare per catturarlo.

Vi siete ricordati di catturare il Pokémon del Tera Raid di Halloween vero?