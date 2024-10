Pokémon Scarlatto e Violetto festeggiano Halloween con un Raid Teracristal a tema con protagonista Gengar

Halloween si avvicina e anche Pokémon Scarlatto e Violetto festeggieranno questa festività con un Raid Teracristal a tema a tempo limitato che avrà come protagonista il Pokémon di tipo Spettro Gengar.

L'evento sarà attivo tra il 28 e il 31 ottobre e a differenza degli altri non verrà ripetuto in un secondo momento, dunque se siete interessati alle ricompense in palio vi conviene segnarvi le date sul calendario. Gengar apparirà nei raid a 5 stelle e avrà il teratipo fisso Spettro. Game Freak ha promesso premi utili di vario genere in caso di vittoria, tra cui le Caramelle Rare, perfettamente a tema con la festività di Halloween.