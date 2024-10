WhatsApp potrebbe memorizzare le vostre chat tramite l'IA: serve per dare risposte migliori, secondo Meta

L'obiettivo è quello di rendere l'esperienza utente più personalizzata e contestualizzata. Ad esempio, se l'utente menziona di essere allergico a un determinato alimento in una chat, Meta AI sarà in grado di ricordarlo e di evitare di suggerire quel cibo in futuro, magari quando l'utente chiederà consigli su un ristorante. La funzione solleva però anche varie preoccupazioni: cerchiamo quindi di capirla meglio.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, Meta starebbe testando una nuova funzionalità per WhatsApp che permetterà all'intelligenza artificiale di memorizzare informazioni rilevanti dalle conversazioni degli utenti. La funzione, individuata in una recente beta dell'app per Android, non è ancora accessibile ai beta tester, ma potrebbe essere resa disponibile a breve.

MetaAI potrebbe sapere troppo di voi?

La nuova versione beta per Android, WhatsApp 2.24.22.9, disponibile su Google Play Store, ha rivelato che Meta AI sarà presto in grado di memorizzare informazioni importanti dalle conversazioni degli utenti. Come mostrato nello screenshot, Meta AI potrà ricordare dettagli personali come preferenze alimentari (ad esempio, se l'utente è vegano), data di nascita, stile di conversazione preferito, allergie e interessi specifici (libri, documentari, podcast).

Meta AI potrebbe memorizzare dettagli delle chat

Questa "memoria delle chat" permetterà a Meta AI di fornire risposte e suggerimenti più pertinenti e personalizzati. Se ad esempio l'utente chiede consigli su un ristorante, Meta AI eviterà di proporre piatti a cui l'utente è allergico o che ha precedentemente espresso di non gradire. L'obiettivo è quello di rendere l'interazione con Meta AI più naturale e coinvolgente, trasformando il chatbot in un vero e proprio assistente personale in grado di adattarsi alle esigenze individuali di ciascun utente.

L'integrazione di un'IA in grado di ricordare le conversazioni potrebbe offrire numerosi vantaggi. Oltre a una maggiore personalizzazione, potrebbe semplificare l'organizzazione delle chat, permettendo di recuperare facilmente informazioni importanti o di creare promemoria automatici basati sulle conversazioni. È importante sottolineare che gli utenti avranno il pieno controllo sulle informazioni memorizzate da Meta AI, potendo aggiornare o cancellare i dati in qualsiasi momento. Nondimeno questa nuova funzionalità solleva però alcune preoccupazioni in merito alla privacy.

La capacità di Meta AI di memorizzare informazioni personali dalle conversazioni potrebbe infatti comportare rischi per la riservatezza degli utenti. Sarà quindi fondamentale che Meta adotti misure adeguate per proteggere i dati degli utenti e garantire la trasparenza sull'utilizzo di queste informazioni.

Voi che cosa ne pensate? Accettereste di far memorizzare all'IA di Meta le vostre informazioni personali per avere questi vantaggi? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.