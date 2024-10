Bandai Namco annuncia la sua line-up per Lucca Comics & Games 2024

Non mancherà ovviamente Dragon Ball: Sparking! Zero , con tante postazioni dedicate a chi non ha ancora avuto modo di giocare l'atteso tie-in firmato Spike Chunsoft, pubblicato lo scorso 11 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Per quanto riguarda i videogame, a Lucca sarà possibile provare per la prima volta Little Nightmares 3 , nuovo capitolo della celebre serie in arrivo nel corso del 2025 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. La demo sarà disponibile nella versione PS5.

Nella location della Palestra Ducale Maria Luisa (sede dell'edizione 2023, in via della Cavallerizza 6, a 150 metri da Piazza Santa Maria), Bandai Namco porterà un'esposizione da oltre 400 mq con videogiochi in anteprima, prodotti da collezione targati Banpresto, gashapon e Gunpla, con i vari store ufficiali.

Non solo giochi

Nell'area dello stand dedicata ai prodotti Banpresto troveremo tantissime figure basate sulle serie animate più popolari di sempre: da One Piece (con anche alcune edizioni limitate!) a Dragon Ball, da Naruto a Demon Slayer, da My Hero Academia a Lamù, Oshi no Ko e altro ancora!

Non mancheranno inoltre i gashapon, nell'ambito di un'ampia area in vero stile giapponese, e i workshop, che torneranno nell'edizione 2024 al fine di far scoprire ai visitatori le meraviglie dei model kit Bandai e dei Gunpla, anche qui con la possibilità di acquistare i modelli.

Infine l'Ichiban Kuji vi sorprenderà con figure esclusive e una gran quantità di gadget che non sarà possibile acquistare in altro modo, con set dedicati quest'anno a One Piece, Dragon Ball, Naruto, JoJo, Bleach, My Hero Academia, Spy x Family e non solo.