Bandai Namco Summer Showcase 2025 svelato con data e orario, verrà annunciato un gioco di My Hero Academia

Segnatevi data e orario: l'appuntamento è fissato per mercoledì 2 luglio alle ore 21:00 italiane . L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale di Bandai Namco, che potrete raggiungere a questo indirizzo . Qui sotto trovate anche un breve teaser trailer che anticipa alcuni dei giochi che verranno mostrati.

Il Bandai Namco Summer Showcase torna anche quest'anno con una nuova edizione che, sulla carta, promette di essere particolarmente ricca: tra aggiornamenti sui titoli in uscita nei prossimi mesi e l'annuncio di un nuovo gioco basato su My Hero Academia .

I giochi confermati

Bandai Namco ha già condiviso una prima lista dei titoli presenti durante lo showcase. Oltre al già citato reveal del nuovo gioco di My Hero Academia, sarà mostrato un nuovo trailer di Towa and the Guardian of the Sacred Tree, recentemente annunciato.

Non mancherà un approfondimento sul gameplay di Digimon Story: Time Stranger, insieme ad aggiornamenti su numerosi altri titoli già usciti o in arrivo, tra cui: Code Vein 2, The Blood of Dawnwalker, Death Note: Killer Within, Everybody's Golf: Hot Shots, Little Nightmares 3, Patapon 1+2 Replay, Shadow Labyrinth, Super Robot Wars Y e Tekken 8.

Insomma, una scaletta decisamente ricca, e non è escluso che ci siano anche sorprese non ancora annunciate. Come sempre, troverete tutti gli aggiornamenti più interessanti riportati tempestivamente sulle pagine di Multiplayer.it.