La classifica dell'eShop di Switch 2 vedono un ritorno di fiamma per The Legend of Zelda

Come ogni fine settimana, sono arrivate le nuove classifiche dell'eShop relative ai giochi per Nintendo Switch 2 , offrendoci una panoramica sui titoli più popolari in questo primo mese di vita della nuova console.

Le classifiche dell'eShop per Switch 2

Curioso notare come quasi metà della top 10 sia occupata da titoli della serie The Legend of Zelda, grazie alle conversioni per Switch 2 di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, accompagnate dai rispettivi upgrade a pagamento per chi possiede già i giochi su Switch 1.

Nelle prime posizioni troviamo anche Split Fiction e Street Fighter 6, rispettivamente al quinto e sesto posto, mentre Deltarune chiude la top 10. Appena fuori dalla classifica principale troviamo No Man's Sky, seguito da Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster.

Di seguito la classifica dell'eShop di Switch 2:

Mario Kart World Cyberpunk 2077 Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo - Nintendo Switch 2 Edition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - pacchetto upgrade Split Fiction Street Fighter 6 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition The Legend of Zelda: Breath of the Wild - pacchetto upgrade Deltarune No Man's Sky Bravely Default Rune Factory: Guardians of Azuma - Nintendo Switch 2 Edition Hogwarts Legacy Fast Fusion

Di seguito la top 10 dei giochi venduti solo in formato digitale: