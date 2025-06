Microsoft ha lanciato le offerte degli Xbox Game Studios per i Saldi Estivi di Steam

Tra le offerte in evidenza ci sono anche alcuni dei giochi Xbox della prima metà del 2025. Ad esempio, Avowed è scontato del 33%, con il prezzo che è esco da 69,99 euro a 46,89 euro. Anche l'ottimo South of Midnight è in saldo e ora potrete acquistarlo a 29,99 euro, contro i 39,99 euro canonici.

I Saldi Estivi di Steam sono una delle occasioni più ghiotte per i giocatori per aggiungere alla propria collezione tantissimi giochi a basso prezzo. Tra le promozioni ci sono anche gli Xbox Game Studios Summer Sale , con una valanga di sconti sui giochi prodotti e pubblicati da Microsoft.

Altre promozioni in evidenza

Proseguiamo con l'immancabile Forza Horizon 5, che come di consueto viene proposto al 50% di sconto per 29,99 euro. Stessa percentenuale di sconto anche Microsoft Flight Simulator 2020 (34,99 euro) e Grounded (19,99 euro). Troviamo anche Sea of Thieves 2025 Edition in promozione a 13,99 euro, con uno sconto del 65% e Halo: The Master Chief Collection a 9,99 euro.

Sono in sconto anche i giochi della serie Age of Empires. Il quarto capitolo viene proposto a 15,99 euro, mentre Age of Mithology Retord è sceso da 29,99 a 22,49 euro. Volendo c'è anche il mega bundle Age of Empires 25th Anniversary Collection, che include tutti i giochi della serie a 62,20 euro, anziché i 135,65 euro standard.

Uno scatto da Avowed

Come il resto delle promozioni dei Saldi Estivi di Steam, anche le offerte degli Xbox Game Studios saranno valide fino al 10 luglio. Trovate il catalogo completo a questo indirizzo. Vi segnaliamo che anche PlayStation e Bethesda hanno messo i loro giochi in saldo su Steam.