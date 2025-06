“L'hardware Xbox è morto” per una dei membri fondatori della divisione videoludica di Microsoft

Veterana dell'industria videoludica, Fryer ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'ecosistema Xbox. È stata tra le prime figure a entrare nei Microsoft Game Studios nel 1995, contribuendo come producer al lancio di titoli chiave. Nel 2000 ha fatto parte del team fondatore del progetto Xbox, per poi assumere la direzione dell'Xbox Advanced Technology Group. Ha inoltre ricoperto il ruolo di executive producer di esclusive molto apprezzate come Gears of War 1 e 2 e Zoo Tycoon. Nel 2012 è diventata general manager dello studio di Seattle di Epic Games. Attualmente è anche content creator su YouTube, dove discute apertamente delle criticità dell'industria.

Microsoft sta uscendo lentamente e gradualmente dal settore hardware

Nel suo ultimo video, Fryer si è concentrata sul futuro di Xbox, sostenendo che Microsoft stia preparando il terreno per un'uscita graduale dal mercato hardware. I primi segnali, secondo lei, sarebbero già arrivati con dispositivi prodotti da terze parti ma brandizzati Xbox, come ASUS ROG Xbox Ally e Meta Quest S3 Xbox Edition.

"Ovviamente, in quanto una dei membri fondatori del team Xbox, non sono soddisfatta della situazione attuale. Non mi piace vedere tutto il valore che ho contribuito a creare venire lentamente eroso", ha detto la Freyer nel video. "Mi rattrista perché, dal mio punto di vista, sembra che Xbox non voglia più - o addirittura non sia in grado - di realizzare hardware. Quindi questa collaborazione con [ROG Ally] rappresenta un'uscita lenta e graduale dal settore hardware.

Secondo la Fryer, la strategia della casa di Redmond punterebbe ad abbandonare l'hardware proprietario, concentrandosi sull'espansione del servizio Game Pass.

"Personalmente, penso che l'hardware Xbox sia morto. Il piano sembra essere quello di spingere tutti verso Game Pass. E sia chiaro, ha molto valore. Forse è per questo che hanno deciso di far pagare 80 dollari The Outer Worlds 2... Ma chissà, forse funzionerà."

In generale, la Fryer sembra scettica in generale sull'offerta della divisione Xbox, per quanto molti dei suoi dubbi potrebbero essere fugati il prossimo anno con gli annunci in programma da Microsoft per festeggiare i 25 anni di Xbox.

"Xbox ha un catalogo ampio. Il remake di Oblivion è stato chiaramente un enorme successo, e possono continuare ad affidare questo tipo di lavori a studi esterni, guadagnando molto dalla pubblicazione dei giochi del passato. Giochi di un'epoca in cui Xbox sapeva davvero come crearli."

"Ma qual è il piano a lungo termine? Dove sono i nuovi successi? Cosa farà sì che le persone si interessino ancora a Xbox tra 25 anni? Sono rimasta entusiasta nel vedere Clockwork Revolution durante lo showcase, ma sarà sufficiente? Hanno dell'altro da offrire? Il prossimo anno segna il 25º anniversario di Xbox e sono certa che ci saranno grandi annunci e iniziative per celebrare questo traguardo. Forse sarà l'anno giusto. Forse sarà l'anno in cui la nebbia si diraderà e tutti riusciremo a cogliere la bellezza di questi nuovi annunci. Suppongo che non ci resta che aspettare e vedere."