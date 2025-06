PlayStation propone tanti giochi PC in sconto per i Saldi Estivi di Steam

I Saldi Estivi di Steam sono uno dei momenti più attesi dai giocatori PC, in quanto rappresentano una delle migliori occasioni dell'anno per acquistare tantissimi giochi a prezzi scontati. Anche i publisher approfittano di questa vetrina per proporre le loro offerte più allettanti.

Tra questi c'è anche PlayStation, che per l'occasione mette a disposizione il proprio catalogo con sconti fino al 60%, da Helldivers 2 a Ghost of Tsushima: Director's Cut. Vediamo alcune delle offerte in evidenza.