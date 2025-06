Le nuove APU AMD Ryzen AI 9 HX 470/475 e 465 Gorgon Point cominciano a farsi vedere in giro

Sebbene non rivelino molto sulle specifiche, gli OPN (codici prodotto) sono unici e non sono mai stati usati prima. È quindi molto probabile che si tratti della serie di APU per laptop di prossima generazione, conosciuta come Gorgon Point.

È ormai tutto pronto per AMD Ryzen AI 400 "Gorgon Point" . Le nuove APU dovrebbero essere presentate il prossimo anno, ma sul sito di aggregazione di spedizione NBD sono apparse nelle ultime settimane voci che mostrano chiaramente nuovi processori Ryzen per laptop basati su FP8, FP10 e FP12.

Cosa sappiamo su Gordon Point

Gorgon Point, va precisato, non è una nuova architettura, ma sembra più un aggiornamento di Strix Point. Per questo vi troviamo Zen5 per i core CPU, RDNA 3.5 per i core GPU e XDNA2 per la NPU. Anche il numero di core per ogni fascia non cambierà, né verrà aggiunta una nuova fascia con più core. AMD dovrebbe invece aggiungere nuove SKU entry-level nelle fasce Ryzen 5 e Ryzen 3. Ma su questo fronte non abbiamo informazioni certe.

Le spedizioni di Gorgon Point

Ciò che abbiamo scorto grazie a NBD è che sono in arrivo SKU a 10 e 12 core. Possiamo confermare che queste particolari SKU appartengono alla fascia Ryzen 9 e saranno lanciate con un TDP predefinito di 28W. Anche se il nome Gorgon Point non appare in queste liste, il portale Videocardz afferma di conoscere le specifiche della nuova serie da un incontro a porte chiuse con i partner in Cina. AMD non ha ancora nominato le nuove SKU, ma è molto probabile che facciano parte della serie Ryzen 400, considerando che AMD non ha avuto problemi a rinominare la serie 7000 in serie 8000, e successivamente in Ryzen 200.

Sempre secondo Videocardz, i Ryzen 9 HX 475/470 avranno frequenze di boost più elevate rispetto ai 375/370, ovvero 5.2 GHz, anche sulla SKU a 8 core conosciuta come Ryzen AI 7 450. L'aggiornamento Gorgon Point dovrebbe essere rilasciato il prossimo anno, ma AMD non ha confermato questa informazioni in alcun evento pubblico.

Voi che cosa ne pensate di queste nuove APU? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Intel 18A è realtà: tutti i dettagli sul nodo che vuole fare concorrenza a TSMC sui chip.