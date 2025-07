Ecco il primo PC handheld con il potentissimo chip Strix Halo di AMD: il video teaser di GPD Win 5

Questo processore, pensato per offrire potenza elevata e supporto avanzato per l'intelligenza artificiale, potrebbe ridefinire le aspettative sulle prestazioni ottenibili in questo formato. I primi confronti con le attuali soluzioni disponibili indicano una superiorità sia in termini di efficienza energetica sia di potenza bruta.

Cosa sappiamo su GPD WIN 5

Il GPD Win 5 mira a integrare in un dispositivo compatto componenti solitamente destinati a laptop da gaming di fascia alta o a sistemi desktop flessibili come il Framework o il tablet ROG Flow Z13 di Asus. Il cuore della nuova console sarà infatti il Ryzen AI Max+ 395, un SoC che unisce architettura Zen 5, grafica RDNA 3.5 e un'unità dedicata all'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di offrire prestazioni elevate mantenendo consumi sotto controllo.

Il design ricalca quello di una PlayStation Vita ingrandita, ma con una tastiera nascosta che suggerisce un utilizzo ibrido, adatto anche alla produttività. Si tratta di una scelta che rispecchia la filosofia GPD: dispositivi portatili che non si limitano all'intrattenimento, ma che possono essere usati anche per attività più complesse come sviluppo software o gestione remota.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda le prestazioni del chip Strix Halo, già oggetto di test preliminari. Secondo quanto mostrato dal canale The Phawx, il processore è in grado di superare l'efficienza delle attuali PC handheld attualmente sul mercato, garantendo frame rate stabili anche in mobilità. Collegato a una fonte di alimentazione esterna, il chip riesce addirittura a distanziare nettamente le soluzioni concorrenti in termini di potenza grafica e tempi di risposta.

Questi risultati sono rilevanti non solo per i videogiocatori, ma anche per gli sviluppatori che intendono utilizzare le nuove capacità AI per applicazioni più complesse. Il supporto nativo all'intelligenza artificiale permette, tra le altre cose, l'accelerazione di algoritmi di deep learning, l'analisi video in tempo reale e la generazione di contenuti con strumenti sempre più diffusi nell'ambiente creativo e professionale.

Dal punto di vista costruttivo, restano da confermare le specifiche finali, ma è probabile che la GPD Win 5 includa uno schermo ad alta risoluzione, una buona dotazione di RAM e sistemi di raffreddamento attivi. GPD ha spesso adottato soluzioni tecniche avanzate nei suoi dispositivi, quindi è lecito attendersi un'attenzione particolare anche per ergonomia, materiali e autonomia. Maggiori novità sono attese al a ChinaJoy 2025 dal 26 al 29 luglio 2025, evento per il quale anche PlayStation ha già annunciato il catalogo di giochi che presenterà.

