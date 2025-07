La tastiera e le altre periferiche a tema Pokémon di Razer costano davvero tanto

Se siete dei fan della serie Pokémon, sarete felici di sapere che il produttore hardware Razer ha lanciato una serie di periferiche con licenza ufficiale, caratterizzate da un design esclusivo e da prezzi non proprio accessibilissimi, anche se in linea con quelli di altri prodotti simili dello stesso produttore. "Da Pikachu e Bulbasaur a Charmander e Squirtle, inizia la tua avventura da sogno con la nostra accattivante attrezzatura gaming per PC Pokémon, pensata appositamente per gli aspiranti Maestri di Pokémon." Recita il sito ufficiale, senza specificare a cosa ci si potrebbe giocare, visto che su PC non ci sono giochi dei Pokémon.