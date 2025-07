MSI Claw A8 con AMD Ryzen Z2 avvistata in Europa: costa meno di 1.000 euro

Dopo un lancio riservato inizialmente al solo mercato cinese, il nuovo dispositivo portatile da gaming MSI Claw A8 è pronto ad arrivare anche in Europa . Per chi non la conoscesse, si tratta del primo PC handheld equipaggiato con il processore AMD Ryzen Z2 Extreme ed è di fatto un successore del primo MSI Claw, nonostante la nomenclatura infelice.

I primi negozi con MSI Claw A8

MSI Claw A8 è il nuovo modello di console portatile targato MSI, dotato per la prima volta del chip Ryzen Z2 Extreme, progettato da AMD specificamente per dispositivi handheld. Dopo oltre due settimane di esclusiva sul mercato cinese, e l'uscita delle prime recensioni, il prodotto inizia ora a comparire anche presso rivenditori europei, con preordini attivi su piattaforme come Alza e SmartSK. Le versioni disponibili sono due, una in bianco e una in verde, entrambe identiche nelle specifiche tecniche.

MSI Claw 8A da SmartSK

Il prezzo, però, rimane un elemento critico. In Germania, dove l'IVA è tra le più basse d'Europa, il costo del dispositivo si aggira intorno ai 976 euro, mentre in altri Paesi si superano facilmente i 1000 euro. Un posizionamento economico che richiama quello del modello precedente, MSI Claw A1M, basata su chip Intel Lunar Lake, il cui prezzo di lancio era stato fissato a 999 euro. Anche in quel caso, la disponibilità iniziale era stata limitata al mercato asiatico per circa due mesi prima di espandersi altrove.

Nonostante l'introduzione di una nuova architettura AMD possa rappresentare un vantaggio, soprattutto rispetto a concorrenti diretti come ASUS e Lenovo, l'approccio scelto da MSI continua a lasciare perplessi. Le fasi di lancio sembrano mancare di una strategia chiara e la copertura mediatica internazionale rimane scarsa. Questo rende difficile capire quanto il prodotto stia effettivamente incidendo sul mercato europeo, sebbene i primi segnali indichino una certa curiosità da parte del pubblico.

La pagina di MSI Claw A8 su Alza.de

Dal punto di vista tecnico, la presenza del Ryzen Z2 Extreme rappresenta una novità assoluta per il mondo dei dispositivi portatili da gaming. Si tratta di un chip ad alte prestazioni che promette miglioramenti sul fronte della grafica integrata e dell'efficienza energetica, due elementi cruciali per questa categoria di prodotti.

Voi che cosa ne pensate? Siete interessati a questo nuovo modello? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.