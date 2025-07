Turtle Rock stava lavorando a Evolve 2 ma poi l'ha cancellato, rivelano delle immagini

A quanto pare Turtle Rock Studios ha lavorato a Evolve 2 prima di cancellare definitivamente il progetto, che dunque per un certo periodo di tempo sembrava potersi concretizzare: a rivelarlo sono state alcune immagini realizzate ai tempi da un concept artist.

Stiamo parlando di TJ Frame, ex artista al servizio del team di sviluppo, che di recente ha pubblicato quindici concept art legate appunto a Evolve 2 che descrivono per lo più scenari ed elementi di sfondo, accennando solo brevemente ai quattro protagonisti del gioco.

Secondo quanto rivelato da Frame, lo sviluppo di Evolve 2 è cominciato subito dopo il lancio del primo capitolo, come spesso accade, e il progetto è entrato in fase di pre-produzione per alcuni mesi, salvo poi essere accantonato quando Turtle Rock ha deciso di dedicarsi ad altro.

Le illustrazioni mostrano alcune città e navi spaziali, nonché una sorta di stazione mineraria collocata su di un asteroide che si sarebbe dovuta chiamare "The Akhenaten". Sembra inoltre che Evolve 2 avrebbe segnato il ritorno di Shear, il pianeta del primo capitolo.