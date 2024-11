Back 4 Blood 2 è in sviluppo? Spuntano dei nuovi indizi che puntano a un sequel

Turtle Rock Studios sembrerebbe essere al lavoro su Back 4 Blood 2 stando ad alcuni indizi emersi in rete nei giorni scorsi. In particolare, il curriculum di Jesse Hutch, stuntman e attore che ha collaborato al primo capitolo, ora menziona delle riprese in motion capture per un certo "Gobi 2" per conto proprio dello studio californiano.

Come viene fatto notare da MP1ST, "Gobi" era anche il nome in codice del primo Back 4 Blood (come confermato anche dal backend di Steam su SteamDB) nonché della mascotte di Turtle Rock Studios, un drago barbuto (un rettile), venuta a mancare nel 2018.