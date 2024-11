Il creatore di Like a Dragon/Yakuza parla del proprio nuovo gioco e dice che l'era dei giochi enormi è finita

Be', pare che questa dichiarazione non sia più valida, in base a una nuova intervista pubblicata da Famitsu.

Toshihiro Nagoshi - noto soprattutto in quanto creatore della serie Yakuza / Like a Dragon , ha lasciato SEGA nel 2021 e ha creato il proprio studio sotto l'egida di NetEase, gigante della tecnologia cinese. Nagoshi Studio non ha ancora annunciato il proprio gioco . L'unica cosa che aveva precedentemente detto era che tale videogioco sarebbe stato più grande di un capitolo di Like a Dragon.

Le parole del creatore di Like a Dragon / Yakuza sul nuovo gioco

Nagoshi ha affermato, in traduzione: "La versione attuale è così grande che è quasi troppo grande. Questa volta, facendo una ricerca sui giochi esistenti, abbiamo iniziato creando una mappa abbastanza grande con strade e autostrade. Ora la stiamo gradualmente riducendo ed esplorando il miglior equilibrio per il gioco".

Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è il prossimo capitolo della serie: ci fa combattere contro orde di pirati su un vascello!

In risposta all'intervistatore che ha fatto notare che ad alcuni piace un gioco con una mappa grande, Nagoshi ha risposto: "Si potrebbe riempire con qualche elemento per creare un senso di densità, ma non è moderno avere esperienze simili ripetute più volte. Sento che l'era dei giochi in cui il volume è il punto di forza sta per finire".

Ovviamente il fatto che il team stia riducendo le dimensioni della mappa non significa che questa sarà minuscola, semplicemente l'intenzione di Nagoshi è di non avere ambienti di gioco inutilmente ampi. Considerando che probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo prima dell'uscita del gioco, non è inoltre impossibile che le intenzioni del team cambino ancora una volta. In breve, dovremo vedere come andranno le cose quando il gioco sarà annunciato.

Nel frattempo, possiamo goderci le avventure dei Like a Dragon con il trailer di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii che svela gli stili di combattimento di Goro Majima.