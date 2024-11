Un trailer di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii svela gli stili di combattimento di Goro Majima

"Mad Dog" è l'insieme di abilità che Goro Majima ha sviluppato e affinato dopo anni e anni di carriera nella malavita. Combina pugni, calci, combo aree, l'uso del coltello e anche una nuova tecnica che schiera in campo dei cloni di Majima per annichilire i malcapitati di turno.

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un nuovo gameplayer trailer e una galleria di immagini di Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii che svelano due degli stili di combattimento che il protagonista Goro Majima potrà sfoggiare in battaglia, ovvero "Mad Dog" e "Sea Dog", e alcune delle armi e strumenti che potremo sfruttare per avere la meglio nelle risse e nelle battaglie navali del titolo.

Divinità oscure e battaglie in mare

"Sea Dog", invece, è un nuovo stile di combattimento "piratesco" introdotto per il gioco, con Majima che può sfruttare una coppia di sciabole e armi da fuoco per seminare il caos tra i ranghi nemici. Riempendo la Madness Gauge, sarà anche possibile evocare delle "divinità oscure", come ad esempio uno squalo gigante.

Dai nuovi dettagli svelati da RGG Studio, durante l'avventura potremo collezionare tre tipologie di armi secondarie differenti: un boomerang, una pistola con colpi caricati e un gancio con catena con cui afferare i nemici dalla distanza. Abbiamo poi gli "strumenti musicali oscuri", con cui è possibile invocare varie divinità, tra cui uno squalo gigante, una scimmia e una medusa per avere la meglio negli scontri più complicati.

Vengono offerti anche alcuni dettagli delle battaglie navali, che possono verificarsi in mare aperto oppure all'interno di un Colosseo Pirata come attività secondaria. Durante questi scontri dovremo manovrare la nostra nave e usare i cannoni per danneggiare quanto più possibile le navi nemiche e una volta indebolite abbordarle. Sarà possibile personalizzare e potenziare il nostro veliero, ad esempio aumentandone la resistenza e aggiungendo lanciafiamme e armi al laser.

Vi ricordiamo che Like a Dragon: Yakuza Pirate in Hawaii sarà disponibile dal 21 febbraio su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Ecco tutti i dettagli su bonus di prenotazione e prezzi e contenuti delle varie edizioni disponibili al lancio.