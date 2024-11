Un PC più potente di PS5 Pro a un prezzo minore? Un noto youtuber propone la configurazione "PS5 Pro Killer"

Il noto youtuber Linus Tech Tips è tornato con quello che è diventato una sua sorta di classico: la costruzione di un PC in grado di battere le console a un prezzo inferiore, in questo caso proponendo una configurazione da "PS5 Pro Killer", ovvero in grado di rivaleggiare con la nuova console Sony ma spendendo meno.

Il ragionamento, in effetti, appare piuttosto fallace sotto diversi aspetti: una parificazione totale tra le esperienze PC e console è praticamente impossibile da ottenere utilizzando componenti standard acquistabili sul mercato, ma il confronto da parte dello youtuber riguarda esclusivamente la potenza bruta in termini di CPU, GPU, velocità di gestione dei dati e accesso all'archivio e cose numericamente quantificabili.

Da questi punti di vista il confronto ha senso, ma un altro elemento che rende poco affidabile il confronto è il fatto che, come nel video precedente incentrato sulla configurazione destinata a rivaleggiare con PS5 standard, Linus Tech Tips prenda come riferimento anche i prezzi di componenti usati.