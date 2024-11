Gemini arriva in Google Home: l'IA potrà dirci cosa succede a casa e riassumere serie TV

Ma le novità non finiscono qui, perché si parla anche di nuovi modi per gestire la casa e persino di riassunti intelligenti.

Google ha annunciato un importante aggiornamento che integra finalmente la sua IA Gemini in Google Home , la piattaforma per la gestione della casa connessa. Questa integrazione introduce una serie di nuove funzionalità, tra cui AI Camera Search, una tecnologia che permette alle telecamere Nest di "capire" cosa sta succedendo nelle riprese, aprendo nuove possibilità per la sicurezza e il controllo domestico.

Le novità di Gemini in Google Home

Con AI Camera Search, le telecamere Nest non si limitano più a rilevare la presenza di persone, pacchi o movimenti generici. L'IA è in grado di interpretare le azioni in corso, distinguendo ad esempio un cane che dorme tranquillo da uno che scava in giardino. Questa capacità di comprensione dovrebbe consentire persino di effettuare ricerche avanzate all'interno della cronologia video delle telecamere, utilizzando domande come "I bambini hanno giocato in giardino questo pomeriggio?" o "È arrivato un corriere oggi?". Inoltre, sarà possibile visualizzare una sintesi degli eventi registrati, facilitando l'individuazione delle immagini rilevanti.

La ricerca nella cronologia di Google Home

Al momento, AI Camera Search è disponibile solo per gli utenti statunitensi con abbonamento Nest Aware Plus che aderiscono al programma Public Preview. Il servizio non è ancora accessibile agli utenti italiani o europei ed è limitato alla lingua inglese. Tuttavia, considerando l'impatto potenziale di questa tecnologia sull'ecosistema della smart home, è probabile che in futuro venga estesa ad altri mercati.

Oltre a AI Camera Search, Gemini introduce negli Stati Uniti anche Help Me Create, una funzionalità per l'automazione semplificata. Help Me Create permette di creare routine personalizzate semplicemente descrivendo le proprie esigenze, ad esempio "Fai sembrare che qualcuno sia in casa" oppure "Aiutami ad avere un sogno migliore".

Gemini potrà aiutarci anche a creare nuove routine ottimizzate

L'app Gemini si arricchisce inoltre di una nuova estensione per Google Home che le consente di interfacciarsi con la casa connessa e di comandare i dispositivi smart tramite messaggi vocali. Purtroppo però anche questa funzionalità è attualmente disponibile solo in Public Preview per gli utenti Android statunitensi.

Tra le altre novità, Google ha annunciato la possibilità di guardare in diretta le telecamere di sicurezza sui Pixel Watch. Questa funzione, disponibile inizialmente su Pixel Watch 3, è compatibile con diversi modelli di Nest Cam e Nest Doorbell. A differenza di AI Camera Search, non presenta limitazioni regionali o di utenza.

L'orologio Pixel usato come un citofono

Infine, Google ha ufficializzato l'arrivo del pannello Home sull'OS Google TV per tutti i mercati. Grazie a Gemini, questo pannello sarà in grado di effettuare riassunti e recensioni di serie TV, film e spettacoli, offrendo un'esperienza di intrattenimento ancora più completa.

Gemini farà un riassunto di trama e recensioni per film e Serie TV

E voi che cosa ne pensate di queste nuove funzioni? In attesa del vociferato Google Gemini 2.0 diteci le vostre impressioni sul Gemini attuale e su quello che verrà nei commenti qua sotto.