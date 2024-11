Tetris: Alexey Pajitnov e Henk Rogers ci raccontano i primi 40 anni del leggendario puzzle game

"Mi chiamo Alexey Pajitnov e 40 anni fa ho creato un piccolo puzzle game chiamato Tetris che, in qualche modo, è diventato davvero famoso, così famoso che tutti l'hanno provato almeno una volta nella vita". Così il creatore di Tetris ha iniziato la lunga chiacchierata che, nella cornice del Lucca Comics and Games 2024, ha tenuto insieme a Henk Rogers game designer ed editore di Tetris, ai microfoni di Francesco Serino e Alessio Pianesani.

Le origini di Tetris

La storia alle origini di Tetris è quasi una leggenda per quante volte è stata raccontata e per come ha contribuito non solo alla popolarità, ma allo status di vera e propria icona del gioco. "La prima versione l'ho sviluppata per un computer sovietico chiamato Electronika 60: non aveva colori, non aveva suoni e non aveva quella che oggi possiamo considerare una grafica perché è stato sviluppato in caratteri Ascii" ha detto Pajitnov. "Il gioco piace alle persone perché quando cominci a giocare fai fatica a smettere".

Alexey Pajitnov e Henk Rogers raccontano la storia di Tetris ai microfoni di Multiplayer.it durante l'ultimo Lucca Comics and Games

L'altro protagonista della nascita e della crescita di Tetris e Henk Rogers, l'editore di videogiochi che ha fatto di tutto per rendere l'opera di Pajitnov il titolo di lancio del Game Boy. "La storia di come si è diffuso è complessa perché quello che è successo è che ha iniziato a circolare sempre di più nell'Unione Sovietica finché qualcuno non l'ha incrociato in Ungheria e l'ha portato in Inghilterra" ha spiegato Rogers. "Da lì è stato preso e portato a Las Vegas alla CES (Consumer Electronics Show) negli Stati Uniti dove, nel 1988, io l'ho visto per la prima volta".

Rogers ha capito il potenziale di quello che si trovava davanti perché, nella sua carriera di Game Designer, era già riuscito a individuare ciò che piaceva al grande pubblico, in particolare a quello giapponese. "Sono un game designer, ho diretto e scritto uno dei primi RPG mai usciti in Giappone chiamato The Black Onyx, e poi sono diventato editore e ho iniziato ad esplorare il mondo alla ricerca di giochi da portare proprio in Giappone, così ho trovato Tetris. Nello stesso periodo il Game Boy stava per arrivare sul mercato e ho pensato che Tetris sarebbe stato il gioco perfetto da abbinarci. Così sono volato a Mosca proprio per avere la licenza di Tetris". "Avete presente il film di Tetris?" Pajitnov ci ha tenuto a fare una precisazione dopo la storia del suo collega, "Non parla di me, ma di questo qui!" (indica Rogers e ride)

Il film di Tetris si è concesso non poche licenze poetiche nel raccontare la storia di come i due protagonisti si sono incontrati e hanno fondato la Tetris Company

Il film di Tetris è stato un momento importante nella storia del gioco perché ha messo sotto i riflettori, con tante licenze poetiche hollywoodiane, un racconto che ha fatto la storia del mondo del gaming. "Abbiamo lavorato attivamente alla sceneggiatura del film per assicurarci che l'Unione Sovietica fosse rappresentata in modo storicamente accurato" ha detto Rogers.

"Poi abbiamo lavorato a tutta la parte delle negoziazioni, di come si sono svolte, e penso abbiano fatto un buon lavoro da quel punto di vista. Poi hanno aggiunto un po' di roba hollywoodiana a casaccio e quando l'ho letta sul copione ero terrorizzato. Quando ho visto il film, però, sono rimasto sorpreso: era proprio un bel film. Ho pianto anche un paio di volte per cose che non sono mai successe nella mia vita! Ora sono al lavoro sul libro che racconta la vera storia, passo dopo passo, e che uscirà il prossimo aprile".