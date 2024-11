The First Berserker: Khazan si mostra in due video gameplay, tra esplorazione ed epici boss fight

Il collegamento riguarda la lore e il mondo del gioco, con elementi di storia e personaggi tratti dalla serie in questione, ma la sua struttura si presenta come qualcosa di un po' diverso, più incentrato sull'azione single player classica e dal livello di sfida piuttosto alto.

Il titolo in questione è un promettente RPG d'azione con elementi che richiamano la tradizione dei souls-like, sviluppato da Neople per PC e console e collegato all'universo della celebre serie Dungeon & Fighter, che in Asia rappresenta uno dei franchise videoludici di maggior rilievo.

The First Berserker: Khazan è tornato a mostrarsi in occasione dell'evento G-STAR 2024 attualmente in corso a Busan, in Corea del Sud, nello specifico con due video gameplay tratti dalla nuova demo, che mostrano diversi momenti del gioco, nella fattispecie l'esplorazione di un livello montano e un epico combattimento contro un boss.

Un promettente action RPG

Come possiamo vedere anche dai video pubblicati in queste ore, The First Berserker: Khazan porta su console l'azione dinamica tipica di Dungeon Fighter Online, raccontando una brutale storia di vendetta attraverso la storia di Khazan.

Il gioco è caratterizzato da una particolare grafica 3D in stile cel-shaded, che dona al tutto un'atmosfera piuttosto drammatica attraverso una peculiare stilizzazione, oltre a mettere in scena scontri decisamente violenti.

Dopo la presentazione alla Gamescom 2024 e al Tokyo Game Show 2024, The First Berserker: Khazan è stato mostrato con una nuova demo giocabile in occasione del G-Star 2024, consentendo ai giocatori di esplorare l'area iniziale, Heinmach, e di ingaggiare feroci battaglie con i boss "Volbaino" e "Rangkus", mettendo in mostra gli elementi d'azione hardcore unici del gioco.

Proprio questi elementi vengono mostrati nei due video pubblicati da Nexon.

Nei giorni scorsi avevamo visto lo spettacolare filmato d'apertura del gioco, il quale ci ha anche fatto un'ottima impressione, come abbiamo riferito nel nostro provato di The First Berserker: Khazan.