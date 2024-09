The First Berserker: Khazan, lo abbiamo provato ed è una bomba

The First Berserker: Khazan fa parte proprio di questa corrente, per certi versi la medesima che è stata cavalcata da un successo su scala mondiale come Black Myth: Wukong , volenterosa di spingere l'acceleratore sulla pura e semplice spettacolarizzazione di un'avventura violenta, divertente e ben ritmata. Sì, magari s'incontrano anche diverse meccaniche mutuate dal genere soulslike, come per esempio i checkpoint e le fiaschette curative, ma l'essenza dell'action sopravvive incontaminata: è proprio quello che hanno fatto gli sviluppatori di Neople al fine di trasformare l'universo di Dungeon Fighter Online - MMORPG asiatico pressoché sconosciuto sulle nostre sponde - in un viaggio dedicato al giocatore singolo. Al Tokyo Game Show 2024 abbiamo provato The First Berserker: Khazan , un videogioco tanto asciutto quanto efficace che è una vera e propria bomba d'azione.

Definito dagli sviluppatori di Neople come un GDR hardcore d'azione , The First Berserker: Khazan rappresenta la prima uscita nell'industria dei videogiochi AAA per l'universo di Dungeon Fighter Online, serie MMORPG di Nexon che è stata per tantissimi anni in vetta alla classifica dei titoli più redditizi di tutti i tempi. In passato ancorato a una formula in stile beat'em up, ha raccolto oltre 600 milioni di utenti e conseguentemente dato il via a un grande sottotesto narrativo che, finalmente, tenterà di raggiungere la notorietà anche dalle nostre parti attraverso questa interpretazione per il giocatore singolo.

Botte, sangue, violenza!

The First Berserker: Khazan adotta solo parzialmente la struttura dei soulslike per abbracciare una spina dorsale da action di stampo classico: c'è un input per gli attacchi leggeri e uno per quelli pesanti, ci sono mosse caricate, ci sono colpi speciali che si possono lanciare tenendo premuti i grilletti e i pulsanti frontali, infine c'è una rapida schivata indispensabile per evitare i colpi più pericolosi e un eccellente sistema di deviazioni che si presenta in tutto e per tutto simile a quello di Sekiro: Shadows Die Twice.

Il gameplay viscerale mescola botte da orbi e deviazioni in stile Sekiro

La peculiarità del titolo di Neople risiede nella pesantezza di Khazan, un protagonista che attacca con coppie d'asce, spadoni e altri pezzi di ferro molto pesanti, insomma, impugna qualsiasi cosa possa scalfire la corazza dei suoi avversari posizionandosi sempre di fronte alla minaccia di turno, vivendo la battaglia in maniera estremamente viscerale. Il terreno si tinge molto rapidamente di rosso, un colpo potente al momento giusto potrebbe sfracellare al suolo persino un enorme gigante di ghiaccio, e in linea generale si ha sempre la sensazione di vestire i panni del classico tank, contrariamente rispetto a quanto accade nelle più recenti derive del genere.

La vicinanza con Sekiro non si esaurisce nella presenza del sistema di deviazione dei colpi, fra l'altro realizzato in maniera pressoché ineccepibile, ma si estende alla presenza di prese che si possono unicamente schivare e più in generale di situazioni alle quali tocca rispondere sempre nella maniera corretta. I nemici - e in particolare i mid boss sovradimensionati - si presentano raramente come sacchi d'allenamento statici da riempire di botte, ma mettono in campo meccaniche che richiedono reazioni precise da parte del giocatore, come per esempio il raggiungimento delle poche zone sicure nelle arene per sfuggire agli assalti su vasta scala.<

Tra schianti al suolo e mosse speciali, il gameplay riesce sempre a divertire

Sin dai primi battiti si presenta come un'esperienza tanto asciutta quanto pulita, alimentata giusto da una manciata di sistemi legati al combattimento ma molto efficace nell'esecuzione: è un videogioco nel quale si combatte, si combatte, e poi si combatte ancora, prendendo lentamente dimestichezza con il bilanciamento in stile carta-forbice-sasso. Ci sono nemici corazzati che è meglio approcciare a muso duro scommettendo sui colpi pesanti, ce ne sono altri che si possono piegare con un fendente caricato al momento giusto, ce ne sono altri ancora per cui è indispensabile padroneggiare il sistema di deviazioni al fine di prosciugarne interamente la stamina, aprendo i rubinetti della furia del Berserker.