The First Berserker: Khazan è in sconto per PC Steam, in tempo per l'arrivo delle nuove modalità

The First Berserker: Khazan si trova ora a un prezzo valido grazie a una interessante promozione per PC Steam. Lo sconto - rispetto al prezzo consigliato - attualmente segnalato da Instant Gaming è del 20% . Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il codice in offerta è valido anche per gli account europei, quindi anche quelli italiani . Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA.

I dettagli su The First Berserker: Khazan

Nella nostra recensione vi spieghiamo che "Neople ci ha lasciato a bocca aperta, dimostrando un livello di esperienza e consapevolezza nel genere soulslike inaspettato. The First Berserker: Khazan è, pur con qualche difetto, un soulslike straordinariamente competente, costruito per quei giocatori veterani che desiderano una sfida seria."

Vi segnaliamo poi che The First Berserker: Khazan sta per rendere disponibile un nuovo grande aggiornamento che introduce due modalità di gioco extra (che potete vedere nel video qui sopra) per sfidare i boss in modo unico. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per iniziare la vostra partita, ora che stanno per arrivare le novità.