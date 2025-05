Un leak svela il design definitivo di Samsung Galaxy S25 Edge

Mancano ormai pochissime ore alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge, il nuovo modello compatto della serie, prevista per domani 13 maggio. Nel frattempo, un leak trapelato in Rete potrebbe aver svelato il design definitivo di Samsung Galaxy S25 Edge , mettendolo a confronto con il top di gamma della serie: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Quando uscirà Samsung Galaxy S25 Edge

Non sappiamo ancora la data esatta della messa in commercio del nuovo Samsung Galaxy S25 Edge, che potrebbe avvenire a pochi giorni dalla giornata di domani.

Le tre colorazioni di Samsung Galaxy S25 Edge

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma o eventuale smentita da parte della compagnia sudcoreana. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, ricordandovi che l'evento di presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S25 Edge è atteso per domani, 13 maggio, alle ore 2:00 italiane.