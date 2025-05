Death Stranding 2: On the Beach introduce il ciclo giorno/notte, avrà un impatto sul gameplay

Nei giorni scorsi sono arrivate tante nuove informazioni su Death Stranding 2: On the Beach grazie a dei provati e a delle interviste a Hideo Kojima.

I dettagli da Hideo Kojima

Intervistato da IGN, Kojima ha svelato che avrebbe voluto introdurre il passaggio del tempo anche nel primo capitolo, ma che dovette rinunciare per alcune limitazioni di natura tecnica.

"Lo abbiamo fatto anche in Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, ma volevo includere correttamente lo scorrere del tempo in un mondo aperto. Guardare il cielo mentre il sole sorge e tramonta è qualcosa che non è stato possibile fare nel primo gioco, in parte per motivi legati al motore, è stato inserito nel sequel", ha detto Kojima.

Uno scatto da Death Stranding 2: On the Beach

Fortunatamente Kojima Productions è riuscita a rifarsi con Death Stranding 2: On the Beach, per quanto sono stati necessari una serie di accorgimenti, in particolare per le sequenze cinematografiche. Come in Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, i giocatori possono far scorrere il tempo velocemente e decidere se giocare di giorno o di notte, semplicemente riposando in un letto.

"A volte vorrei utilizzare una retroilluminazione simile a quella di un film in determinate scene, ma questo è un gioco, non un film. Ciò che viene visto cambierà in base al giocatore. Personalmente vorrei che alcune scene d'intermezzo si svolgessero di notte, ma va bene anche se si vedono in un altro momento della giornata."

"Abbiamo anche incluso l'opzione di andare a letto e aspettare il mattino prima di uscire. È un'opzione che abbiamo voluto inserire perché immagino che ci saranno giocatori che non vorranno viaggiare di notte".

Ma in che modo cambia il gameplay in base all'orario? Stando a un'anteprima pubblicata sul PlayStation Blog, "durante il giorno, il terreno e i nemici sono più visibili, ma è anche più facile essere localizzati da eventuali minacce. Di contro, durante la notte ci sono più probabilità di sfuggire ai nemici, ma bisogna procedere con cautela a causa di una minore visibilità."

Vi ricordiamo che Death Stranding 2: On the Beach sarà disponibile dal 26 giugno in esclusiva per PS5. In questi giorni sono arrivate anche informazioni circa il numero di ore necessarie per portare a termine il gioco e delle modalità grafiche disponibili.