Persona 5 Tactica - Launch Edition è praticamente regalato su Amazon Italia: il miglior spin-off della serie

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per una copia di Persona 5 Tactica - Launch Edition . Il prezzo attuale di soli 10,30€: praticamente regalato per un ottimo spin-off di Persona 5. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon. Al momento il 20% delle copie è stato già acquistato .

Che gioco è Persona 5 Tactica

Come vi spieghiamo nella nostra recensione di Persona 5 Tactica: "Tactica è uno dei suoi migliori spin-off, che rimpasta le storiche caratteristiche della serie di JRPG con un piglio creativo sia nel gameplay che nel look. [...] è chiaro che Persona 5 Tactica sia stato pensato anche per chi non mastica particolarmente questo genere e nutre solo un grande affetto per i pittoreschi Ladri Fantasma."

Persona 5 Tactica è un gioco strategico nel quale possiamo prendere il controllo dei nostri eroi di Persona 5 con un nuovo sistema di combattimento e una nuova storia all'interno del mondo di Persona 5.