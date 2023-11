Persona 5 Tactica, la recensione dello strategico a turni ispirato al famosissimo GDR

Ormai è prassi consolidata chiedersi se "c'era bisogno" di un nuovo spin-off di Persona ogni volta che ne esce uno, per poi inevitabilmente rendersi conto che, no, magari bisogno non ce n'era, però tutto sommato è stato un bene che Atlus abbia spremuto ancora una volta la sua gallina dalle uova d'oro. Persona 5 si trasforma quindi in uno strategico a turni per l'occasione, cambiando look e approdando su praticamente ogni piattaforma. Infatti non è la prima volta che i Ladri Fantasma cambiano genere: siamo passati dal rhythm game Dancing in the Starlight al GDR d'azione Strikers passando per il dungeon crawler Persona Q2.

Chiacchiere nel Metaverso

I Ladri Fantasma sono finiti in un nuovo angolo del Metaverso

Partiamo dal presupposto che per capire Persona 5 Tactica bisognerebbe aver giocato almeno Persona 5 ma non necessariamente la versione Royal: sebbene sia disponibile al lancio un DLC che aggiunge come personaggi giocabili Kasumi Yoshizawa e lo spadaccino mascherato Crow - meglio non rivelare il suo vero nome a chi non abbia ancora completato il JRPG originale! - sembra proprio che Atlus consideri la narrativa di Persona 5 Royal fuori canone anche questa volta, come già accaduto con Persona 5 Strikers.

La storia raccontata in Persona 5 Tactica non ha una collocazione temporale precisa, ma anche se il gioco fa del suo meglio per spiegare in poche righe i personaggi e i loro poteri in un sintetico glossario, è assolutamente consigliato avvicinarsi allo strategico con un'infarinatura generale che permetta di comprendere non solo l'assurdo contesto, ma anche i rapporti tra i protagonisti che la sceneggiatura dà per scontati nei dialoghi e nelle cinematiche.

Come spesso succede nei Persona, e in particolare negli spin-off, la componente testuale ha una forte rilevanza, ma così tanto che la narrativa si potrebbe ascrivere al genere delle visual novel. Se escludiamo le varie cinematiche in 3D o a cartoni animati, il grosso della storia si esprime attraverso lunghi, lunghissimi dialoghi tra le illustrazioni statiche che raffigurano i vari personaggi.

I testi sono stati tradotti in italiano ed è possibile scegliere tra il doppiaggio in inglese o in giapponese, sebbene non tutti i dialoghi siano stati recitati; inoltre, è possibile automatizzare lo scorrimento dei testi, velocizzarlo o saltarlo del tutto, ma anche aprire una specie di registro, casomai si fosse persa per strada qualche battuta. Sono funzionalità molto comode visto che i personaggi di Persona 5 Tactica hanno la chiacchiera facile: il copione è verbosissimo come al solito, in qualche caso pure troppo. Sebbene sia una caratteristica tipica della serie, Tactica calca un po' la mano, forzando la narrativa in molti contenuti.

In Persona 5 Tactica si legge tanto, tantissimo

Le lunghe scenette alla voce Parla, per esempio, servono a delineare meglio i personaggi e le situazioni, spesso sforando in simpatiche gag, e ricompensano il giocatore con punti utili a sbloccare abilità. I personaggi parlano tantissimo anche prima e dopo le missioni secondarie totalmente opzionali, però le scelte che potremo compiere con una certa frequenza servono solo a cambiare leggermente le reazioni ai nostri interventi e non hanno nessun impatto sulla narrativa o sul rapporto che la nostra controparte protagonista, Joker, ha coi vari personaggi.

Il cast è abbondante fin dalle prime battute di gioco, sebbene le prime missioni si affrontino solo insieme a Morgana e alla new entry Erina: è quest'ultima a soccorrere i Ladri Fantasma, capitombolati in uno strano angolo del Metaverso mentre si trovano al bar Le Blanc. Erina conduce una forza di ribellione contro la dispotica Marie, che governa col pugno di ferro una dimensione che ricorda la Francia rivoluzionaria, e che all'inizio del gioco riesce a ipnotizzare gli altri Ladri Fantasma.

Erina è uno dei nuovi personaggi che si uniranno ai Ladri Fantasma

Si tratta di un escamotage narrativo che serve a introdurci pian piano al nuovo gameplay, mentre ricostruiamo la squadra dei Ladri Fantasma nel giro di poche missioni tutorial. Il regno di Marie non è neppure l'unico a costituire questo strano Metaverso in cui sono intrappolati non solo Erina e le simpatiche Ombre che la seguono, ma anche il futuro primo ministro del Giappone, Toshiro Kasukabe, che per buona misura ha perso pure la memoria.

Il mistero del Metaverso di Tactica è un po' il fulcro di una trama tutto sommato prevedibile, incentrata sui nuovi personaggi, che per fortuna sono caratterizzati con cura e sopra le righe. Non è una storia memorabile come quella del Persona 5 originale, che comunicava messaggi importanti tra le tante righe di testo, ma è sufficientemente intrigante da spingere il giocatore a portare avanti la narrativa principale... anche a costo di saltare qualche dialogo quando si fanno esageratamente prolissi.