Apple si mette in tasca il 36% degli introiti derivanti dalle ricerche su Google

La notizia su questa percentuale ha evidenziato ulteriormente la relazione tra due delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, entrambe sotto osservazione per possibili violazioni delle leggi antitrust negli ultimi anni.

Il Dipartimento di Giustizia ha imputato a Google l'utilizzo delle sue considerevoli risorse economiche al fine di mantenere il controllo del mercato, stipulando accordi finanziari con aziende come Apple per garantire che su Safari sia il motore di ricerca principale per i milioni di utenti che utilizzano iPhone, iPad e Mac.

Nel 2021, Google avrebbe pagato ad Apple circa 18 miliardi di dollari per mantenere lo status di prerogativa per le ricerche, come riportato dal New York Times.

Comprendere questo accordo tra Apple e Google è cruciale per valutare la posizione di Google.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha dichiarato che l'accordo tra Apple e Google ha reso impossibile competere per altri motori di ricerca, come Bing.

Microsoft in passato, aveva offerto a Tim Cook l'acquisto di Bing, ma l'azienda di Cupertino aveva declinato l'offerta per la preoccupazione che il motore non potesse competere con Google in termini di "qualità e capacità".

Inoltre, c'era evidentemente il desiderio di mantenere i profitti derivanti dall'accordo che dura dal lontano 2002.