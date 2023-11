Shantae Advance: Risky Revolution presentato con un trailer al Nintendo Indie World

Shantae Advance: Risky Revolution è stato presentato da WayForward Technologies durante il Nintendo Indie World con un nuovo trailer e alcuni dettagli, fra cui la finestra di uscita fissata al 2024 su Nintendo Switch.

Si tratta di un "episodio perduto" per la serie, disegnato per Game Boy Advance e tornato in sviluppo dopo vent'anni per approdare su Switch, offrendo livelli dotati di diversi piani di profondità, le meccaniche platform che ben conosciamo e un versus mode per quattro giocatori.

Come sappiamo, tre anni fa la serie di Shantae ha fatto segnare vendite per oltre 3 milioni di copie e Risky Revolution segna senza dubbio un rilancio del franchise in attesa di un nuovo capitolo.