On Your Tail: annunciata con trailer un'avventura italiana 'furry' su Nintendo Switch

Il team italiano Memorable Games Ha presentato On You Tail con un nuovo trailer gameplay che ha mostrato qualcosa di più sulla struttura e le particolari ambientazioni di questa interessante avventura con elementi investigativi.

Il video annuncia peraltro che l'uscita è fissata per il 2024, in attesa di maggiori delucidazioni su una data di lancio precisa, ma l'arrivo è ormai previsto per l'anno prossimo su Nintendo Switch e PC, con il gioco pubblicato da Humble Games.

On You Tail mette in scena una storia basata su animali antropomorfi all'interno di un'ambientazione tipicamente vicina ad alcuni paesi costieri italiani.