On Your Tail ha una data d'uscita su Nintendo Switch e ha subito una riduzione di prezzo permanente su PC

L'editore Humble Games e lo studio di sviluppo Memorable Games hanno annunciato la data d'uscita ufficiale della versione Nintendo Switch dell'avventura con elementi da simulatore di vita On Your Tail , ambientata in un paesino immaginario della ridente Liguria, dove la protagonista si reca in cerca di ispirazione. I possessori della console ibrida di Nintendo potranno giocarci a partire dal 13 marzo 2025, ossia tra pochissimi giorni.

Altri dettagli

La versione Nintendo Switch avrà lo stesso prezzo aggiornato della versione PC e includerà tutti i miglioramenti dell'altra, compresi quelli in arrivo con una nuova patch. Purtroppo quest'ultima non ha una data d'uscita confermata, quindi vi sapremo ridire.

Ad accompagnare l'annuncio c'è anche un trailer relativo alla versione Switch, che potete vedere qui di seguito:

Insomma, Borgo Marina aspetta molti nuovi giocatori. Per il resto vi invitiamo a leggere la nostra recensione di On Your Tail, in cui abbiamo scritto: "On Your Tail è il gioco di cui si può avere bisogno senza rendersene conto. È un'avventura rilassante e colorata, bella nell'accezione più pura del termine, che invita a visitare un luogo, dandoci delle attività da svolgere per viverlo al meglio." Recentemente è emersa anche la forte possibilità che On Your Tail arrivi su Nintendo Switch 2, ma non ci sono conferme in merito. Vi sapremo ridire a tempo debito.