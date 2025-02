Il lancio di Monster Hunter Wilds è alle porte, ecco date e orari di sblocco e preload su PS5, Xbox e PC

Manca una settimana esatta al debutto nei negozi di Monster Hunter Wilds e per preparare i giocatori al lancio Capcom ha svelato le date e gli orari dello sblocco e il preload delle copie digitali su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Come possiamo vedere nella mappa qui sotto, chi ha acquistato una copia digitale su PS5 e Xbox Series X|S potrà iniziare a giocare allo scoccare della mezzanotte di venerdì 28 febbraio a prescindere dal fuso orario. Per quanto riguarda la versione PC, in Italia sarà possibile iniziare a dare la caccia ai mostri a partire dalle 06:00 del mattino.