Un leak svela le possibili specifiche tecniche di Nothing Phone (3a)

Mancano ormai pochi giorni al lancio ufficiale in India di Nothing Phone (3a) , previsto in arrivo per il prossimo 4 marzo, che comprenderà probabilmente anche un modello Pro. Nel frattempo, un aggiornamento delle ultime ore da parte della compagnia potrebbe accidentalmente aver gettato luce su alcune delle principali specifiche tecniche del nuovo modello, andando a comprendere dettagli sulla fotocamera e sul processore implementato: scopriamoli insieme.

Sul lato anteriore troveremo un display AMOLED con risoluzione Full HD e frequenza d'aggiornamento pari a 120 Hz, con picco di luminosità fissato a 2500 nit. La compagnia ha annunciato inoltre ben 3 anni di aggiornamenti principali per il sistema operativo, garantendo inoltre 4 anni di patch di sicurezza. Passiamo poi al modulo fotocamere, dove troveremo un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da due sensori rispettivamente di 13 e 10 megapixel. Di contro, il modello Pro potrebbe implementare un teleobiettivo da 50 megapixel e montare il chip Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 , nonostante al momento non vi sia ancora nulla di confermato.

Nothing Phone (3a): quando uscirà?

Ad oggi non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per la versione globale di Nothing Phone (3a), che potrebbe vedere la luce indicativamente entro la fine di marzo.

Chiaramente è bene specificare che si tratta come sempre di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno dunque essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia produttrice. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Nothing, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.