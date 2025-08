Capcom porta Monster Hunter Festa 2025 alla Paris Games Week: un nuovo passo verso il pubblico occidentale

Il primo Monster Hunter fu pubblicato nel 2004 in Giappone e solo l'anno successivo arrivò in Europa. Per molto tempo, però, la serie, nonostante l'esplosivo successo in patria, ha faticato lontano dal Giappone. Sarà per i controlli legnosi delle prime edizioni, sarà per la scarsa diffusione di PSP, console sulla quale la serie di Capcom è cresciuta esponenzialmente, per più di dieci anni Monster Hunter è stato visto come un gioco di nicchia da parte del pubblico occidentale.

Monster Hunter Wilds e il Festival di Parigi: cosa aspettarsi

Come ultima tappa di questa espansione arriva la Monster Hunter Festa 2025, un appuntamento pensato per raccogliere tutti gli amanti della serie, farli incontrare e soprattutto mettere a loro disposizione merchandise ed eventi a tema che non potrebbero avere in altro modo. Il format della "festa" o festival è tipico nel mondo dei videogiochi e contraddistingue quelle serie che in qualche modo ce l'hanno fatta. La Blizzcon è il momento dell'anno nel quale i fan di Blizzard si trovano e festeggiano la loro passione, gli eventi pokémon di questo tipo sono presi d'assalto ovunque vengono organizzati. Persino Warframe ha la sua apprezzatissima festa. Il fatto che anche Monster Hunter si sia "guadagnato" il suo appuntamento è un chiaro segno di come i tempi siano maturi e i fan delle cacce di Capcom siano pronti ad un evento del genere.

Il logo della Monster Hunter Festa e del Monster Hunter Wilds France Championship

Non sarà solo un momento di festa: nel contesto della Paris Games Week, Capcom organizzerà il Monster Hunter Wilds France Championship, una competizione aperta al pubblico in cui i partecipanti affronteranno una missione appositamente creata con in palio delle ricompense esclusive.

All'evento saranno presenti anche due figure chiave del team di sviluppo: Ryozo Tsujimoto e Yuya Tokuda, che parteciperanno ad attività speciali ancora da svelare. Ryozo Tsujimoto è il produttore esecutivo di Monster Hunter e una figura centrale nello sviluppo e nella strategia del franchise sin dai suoi esordi. Ha avuto un ruolo chiave nell'espansione internazionale della serie, soprattutto con Monster Hunter World. Yuya Tokuda, invece, è un game director di Capcom noto per aver diretto Monster Hunter World, contribuendo a modernizzare il gameplay e ad avvicinarlo a un pubblico più ampio. Attualmente è alla guida dello sviluppo di Monster Hunter Wilds.

Questa è, invece, una festa in Monster Hunter

Infine, sarà disponibile merchandise esclusivo dedicato all'anniversario della serie, acquistabile sia in loco che online. Maggiori dettagli sull'evento saranno comunicati nei prossimi mesi, ma nel frattempo è attivo il sito web dedicato a Monster Hunter Festa 2025.