AMD svela la Radeon RX 9060: la nuova scheda entry-level disponibile per i prebuilt

AMD ha annunciato la nuova scheda video Radeon RX 9060, una GPU entry-level progettata per il gaming a 1080p. Tuttavia, a differenza di altri modelli della serie RX 9000, la RX 9060 non sarà disponibile nei canali di vendita al dettaglio , ma verrà distribuita esclusivamente tramite alcuni system integrators, ovvero sarà presente solo nei PC preassemblati da produttori selezionati .

Nonostante le limitazioni, la RX 9060 potrebbe rappresentare un'opzione interessante per i gamer con un budget contenuto , soprattutto se fosse stata resa disponibile anche per i system builders indipendenti. Al momento, le RX 9060 XT da 8 GB si trovano a un prezzo compreso tra 250 e 300 dollari .

Le prestazioni con alcuni titoli

Per quanto riguarda le prestazioni con i singoli titoli AMD ha rilasciato una tabella che indica gli FPS con cui è in grado di far girare, a modalità Ultra, alcuni titoli:

F1 24, 188 FPS

DOOM Eternal con ray tracing, 153 FPS

God of War: Ragnarok, 120 FPS

Horizon Zero Dawn Remastered, 106 FPS

Parallelamente, AMD ha annunciato un(versione 25.8.1). Il software offrirà ottimizzazioni per nuovi titoli, tra cui Mafia: The Old Country, Mecha Break, Wuchang: Fallen Feathers, e l'ultima versione di Valorant con Unreal Engine 5. Sarà anche compatibile con l'open beta di Battlefield 6 , in arrivo a breve.