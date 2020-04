Migliori Sedie Gaming | Aprile 2020

La classifica delle migliori sedie gaming e guida agli acquisti per una sedia da gamer ergonomica ma bella da vedere, suddivisa per fasce di prezzo.

Si sa, il videogiocatore medio oggi ha bisogno di un supporto confortevole e avvolgente su cui fare affidamento per le sessioni di gioco più lunghe. Questo è esattamente il motivo di esistenza delle sedie da gamer e noi ne abbiamo provate alcune che riteniamo particolarmente valide e che vi consiglieremo in questa guida. Ovviamente ci teniamo a dirvi che queste sono le nostre opinioni e che il giudizio sul confort è strettamente personale. Ormai siamo nel 2020 e il trend della sedia gaming è già in voga da diverso tempo, ma rispetto a qualche anno fa, se ne trova anche qualcuna con un prezzo più ragionevole? Le variabili da tenere in considerazione quando si acquista un prodotto simile sono diverse, tra cui la comodità, l'ergonomia, la qualità dei materiali... Oltre a queste caratteristiche la sedia deve anche avere un look particolarmente accattivante per attrarre quella fetta di videogiocatori che pretendono il top per le proprie postazioni megagalattiche. Abbiamo diviso le migliori sedie gaming per fasce di prezzo, proprio per accontentare tutte le tasche.

Fascia entry-level (100-150€) La risposta alla domanda introduttiva è si, è possibile infatti acquistare una sedia gaming ad un prezzo più ragionevole rispetto al lancio del trend, queste sono infatti, a nostro avviso, le due scelte più sensate su questa fascia di prezzo. Trust GXT 705 Ci sono davvero poche alternative valide a questo prodotto, che comunque rimane sinonimo di garanzia nonostante Trust prevalga sul segmento economico del mercato gaming. Braccioli imbottiti, sedile reclinabile con blocco e telaio in legno sono solo alcune delle features principali di questo modello, disponibile in varie colorazioni. Il peso massimo supportato dichiarato dall'azienda olandese è di 150kg, pertanto non dovreste riscontrare alcun tipo di problema nell' utilizzo di questa sedia, anche per sessioni prolungate. Prezzo - 120€. Sedia da ufficio/gaming AmazonBasics Eccoci qui a parlare di un prodotto Amazon, che non è mancata all' appello delle sedie tra la lunga sfilza di accessori gaming. Certo non fa "figo" come le DxRacer o le Sparco, ma il prodotto del colosso statunitense non si comporta per nulla male. Come la Trust, è rivestita in pelle sintetica e offre una base in Nylon. Per motivi di sicurezza, le rotelle cominciano a fungere solo nel momento in cui qualcuno si siede sulla sedia. Differentemente dalla prima, manca l'imbottitura sui braccioli. Prezzo - 134€.

Fascia media (150-300€) Per la fascia media di prezzo trovate tante ottime sedie gaming, Arozzi, Sparco, Corsair sono solo alcuni dei top brand che vendono questo tipo di prodotto. SONGMICS RCG001 Più che una sedia questo sembra un sedile racing adibito ad un uso da ufficio/"gaming", il colore è particolarmente accattivante e il materiale, differentemente dai prodotti visti nella fascia precedente è tessuto in fibra di poliestere con imbottitura in spugna di alta densità, pertanto, dovrebbe traspirare molto di più, specie in periodi particolarmente caldi. Anche qui il carico massimo supportato è di 150Kg. Poggiatesta e cuscinetto lombare sono in dotazione, per rendere il tutto più confortevole. Prezzo - 180€. AROZZI VERONA V2 Con questa sedia avrete a primo impatto una sensazione di grande solidità e un sensibile incremento della qualità costruttiva, grazie alla base in metallo e ai braccioli regolabili. L' imbottitura è realizzata con una schiuma ad alta densità che dovrebbe offrire un comfort maggiore rispetto alle opzioni precedenti. Questa volta il peso massimo consigliato è di 105Kg. Prezzo - 220€. SPARCO STINT Finalmente qualcuno si è deciso a fare una sedia da gaming che abbia le rotelle bloccabili. Eh si, è questo il caso della Sparco Stint, il cui costo è di 290€ circa. Troviamo anche il sistema Sparco AirFlow che serve principalmente a ridurre la sudorazione grazie ai materiali utilizzati. Consigliamo questa sedia anche a chi abbia in mente di fare un po' di racing, in quanto grazie alle rotelle bloccabili riuscirebbe a rimanere ben saldo davanti alla propria postazione. Ah, il peso massimo supportato è di 200Kg.