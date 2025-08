Telegram si aggiorna: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento di fine luglio

Album per le storie e i Regali

Telegram introduce anche gli album per le storie, permettendo agli utenti di organizzare le proprie storie in raccolte tematiche visibili sul profilo. Una funzione utile soprattutto per creator e aziende, che possono presentare i propri contenuti in modo ordinato e accattivante, simili, anche, alla funzione, se vogliamo, presente su Instagram che permette di tenere in evidenza sul proprio profilo una serie di storie selezionate da noi utenti.

Un'altra novità riguarda i regali, che ora possono essere inseriti in raccolte personalizzate. Gli utenti possono raggruppare i regali ricevuti o inviati in base a criteri come tema, rarità o preferenza personale, e includerli in più raccolte contemporaneamente.