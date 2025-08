Battlefield 6 sarà un gioco Enhanced per PS5 Pro, confermate delle modalità grafiche su PS5 e Xbox Series X|S

In particolare, il team di Battlefield Studios ha confermato che le versioni per PS5 e Xbox Series X|S offriranno la possibilità di scegliere tra diverse modalità grafiche, pensate per enfatizzare la qualità visiva o le prestazioni. Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli, è lecito aspettarsi i classici preset "Quality" e "Performance", oltre a possibili opzioni bilanciate e modalità con supporto a 120Hz.

Electronic Arts ha svelato i primi dettagli sulle versioni console di Battlefield 6 tramite una FAQ pubblicata sul sito ufficiale del gioco, in seguito agli annunci di ieri sera riguardanti la data di uscita e l'open beta.

Battlefield 6 supporterà PS5 Pro, ma non Steam Deck

La FAQ specifica inoltre che Battlefield 6 offrirà "miglioramenti alla qualità dell'immagine" sulla versione PS5 Pro. Anche in questo caso non sono stati condivisi dettagli tecnici, ma è interessante notare che si fa riferimento esclusivamente alla qualità visiva, senza menzionare miglioramenti alle performance.

Infine, la pagina afferma che il gioco non sarà ufficialmente compatibile con Steam Deck e che non è attualmente prevista una versione per Nintendo Switch 2. Quest'ultimo dettaglio è stato confermato anche da Vince Zampella, responsabile di EA.

Prima di lasciavi, vi ricordiamo che Battlefield 6 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 10 ottobre, con la possibilità di provarlo in anteprima con due beta in programma per il mese di agosto.