Le cuffie Razer Kraken V4 sono in sconto su Amazon al minimo storico

Caratteristiche delle cuffie Razer Kraken V4

Si tratta in questo caso delle cuffie di colore nero e si adattano a qualsiasi utilizzo, dal PC, alla console e al telefono, grazie a tre modalità di connettività: Razer HyperSpeed Wireless, Bluetooth e USB. Troviamo inoltre un microfono retrattile in grado di garantire una voce chiara, ricca e naturale. I driver Razer TriForce Titanium da 40 mm offrono invece un audio convincente, in grado di produrre alti, medi e bassi eccezionali.

Razer Kraken V4

THX Spatial Audio, con l'audio surround 7.1 avanzato, vi permetterà di godere di un'acustica fedele grazie all'ottimizzazione del suono di gioco. Infine, i padiglioni auricolari sono caratterizzati da illuminazione a 9 zone con Razer Chroma RGB.