Svelati i requisiti PC di Battlefield 6, sembrano abbordabili

Electronic Arts ha svelato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Battlefield 6, che almeno sulla carta sembrerebbero piuttosto abbordabili anche con configurazioni di fascia bassa o non proprio recentissime. Li abbiamo elencati di seguito.

I requisiti sono stati pubblicati sia sul sito ufficiale che tramite un post sull'account X di EA Help, dove vengono specificati anche i target di risoluzione e framerate, almeno per quanto riguarda l'open beta in arrivo tra poche settimane. Per ottenere 60 fps a 1440p con il preset "Alto", è sufficiente una GPU come la RTX 3060 Ti, la RX 6700 XT o la Intel ARC B580, accompagnata da un processore Intel i7-10700 oppure AMD Ryzen 7 3700X, e 16 GB di RAM.