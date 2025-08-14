1

Battlefield 6 ha problemi con il matchmaking della beta ed EA ne è al corrente

A quanto pare diversi utenti hanno riscontrato problemi con il matchmaking della nuova sessione beta di Battlefield 6, ed Electronic Arts sta lavorando per risolverli.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/08/2025
Stando alle segnalazioni di diversi utenti, ci sono problemi con il matchmaking della beta di Battlefield 6 ed Electronic Arts ne è al corrente: gli sviluppatori del gioco sembrano aver identificato la causa dell'inconveniente e stanno lavorando per risolverlo.

"Il team è a conoscenza dei problemi di matchmaking riscontrati da alcuni giocatori durante il tentativo di accedere alle playlist", si legge in un post sul profilo ufficiale di Battlefield. "Stiamo indagando attivamente e lavorando per risolvere l'inconveniente il prima possibile."

Successivamente è arrivato un aggiornamento: "Se state riscontrando problemi di matchmaking, assicuratevi di aver scaricato la versione più recente del client di gioco. Su EA App, la funzione di riparazione è disponibile tramite il pulsante con i tre puntini e la voce Ripara. Il team sta continuando a monitorare la situazione."

La seconda open beta di Battlefield 6 è partita alla grande su Steam, con quasi 300.000 giocatori La seconda open beta di Battlefield 6 è partita alla grande su Steam, con quasi 300.000 giocatori

Come abbiamo riportato nelle scorse ore, la seconda open beta di Battlefield 6 è stata protagonista di un eccellente debutto su Stea, facendo segnare fin da subito quasi 300.000 giocatori contemporanei che poi sono saliti a oltre 389.000.

Inconvenienti inevitabili

L'ampissima partecipazione all'open beta di Battlefield 6 aumenta inevitabilmente le probabilità che si verifichi un qualche problema tecnico, e infatti oltre al matchmaking è stata segnalata l'impossibilità di attivare tecnologie come DLSS e DLAA.

Anche in questo caso si tratta di un inconveniente di cui i Battlefield Studios sono al corrente, anzi pare che l'origine del bug sia stata identificata e nel corso della giornata dovrebbe arrivare un fix.

