Battlefield 6 ha problemi con il matchmaking della beta ed EA ne è al corrente

Stando alle segnalazioni di diversi utenti, ci sono problemi con il matchmaking della beta di Battlefield 6 ed Electronic Arts ne è al corrente: gli sviluppatori del gioco sembrano aver identificato la causa dell'inconveniente e stanno lavorando per risolverlo.

"Il team è a conoscenza dei problemi di matchmaking riscontrati da alcuni giocatori durante il tentativo di accedere alle playlist", si legge in un post sul profilo ufficiale di Battlefield. "Stiamo indagando attivamente e lavorando per risolvere l'inconveniente il prima possibile."

Successivamente è arrivato un aggiornamento: "Se state riscontrando problemi di matchmaking, assicuratevi di aver scaricato la versione più recente del client di gioco. Su EA App, la funzione di riparazione è disponibile tramite il pulsante con i tre puntini e la voce Ripara. Il team sta continuando a monitorare la situazione."

Come abbiamo riportato nelle scorse ore, la seconda open beta di Battlefield 6 è stata protagonista di un eccellente debutto su Stea, facendo segnare fin da subito quasi 300.000 giocatori contemporanei che poi sono saliti a oltre 389.000.