Telegram si rinnova: messaggi diretti ai canali, maggiore qualità per le foto e vocali modificabili

Ciò significa che gli utenti potranno comunicare privatamente con i creatori e gli amministratori dei canali . Quest'ultimi, per ricevere i messaggi degli utenti, dovranno attivare la funzione "Messaggi al canale" dalle "Impostazioni canale". Queste comunicazioni verranno visualizzate in una nuova interfaccia separata dalle chat personali. I creatori, inoltre, possono anche impostare una tariffa per ogni messaggio .

Tra le altre novità introdotte vi è una funzione che riguarda i topic all'interno dei gruppi che ora presentano una nuova interfaccia a schede . Questo permette di passare da una discussione all'altro in base, per l'appunto, al topic, all'argomento trattato. Questo facilita la gestione dell'alta mole di comunicazioni con cui spesso ci si trova ad avere a che fare all'interno dei gruppi numerosi (e non solo).

Maggiore qualità delle immagini e una piccola chicca per utenti iOS

Infine, procedendo con la segnalazione delle principali novità non possiamo non citare la nuova modalità di invio delle immagini che, d'ora in avanti, potranno essere inviate in "alta definizione" e a piena risoluzione. La consegna delle immagini, grazie ad un nuovo sistema d'ottimizzazione, avverrà istantaneamente e utilizzando il 90% dei dati mobili in meno.

Per gli utenti iOS - al momento non si hanno notizie su un potenziale arrivo per Android - è stata introdotta una nuova funzione che permetterà di condividere rapidamente delle immagini direttamente nelle storie Telegram e ciò potrà avvenire dalla propria galleria. Tra le ultime notizie relative a Telegram, date un'occhiata allo smantellamento di due grandi mercati neri.