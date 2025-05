Telegram rimuove due mercati neri da 35 miliardi di dollari: vendite di dati rubati e riciclaggio crypto nel mirino

Le due piattaforme erano usate principalmente da cybercriminali e truffatori digitali per vendere dati personali rubati, fornire servizi di riciclaggio di criptovalute e offrire infrastrutture per truffe telefoniche. Entrambi i mercati sono andati offline martedì, e almeno Huione Guarantee ha già confermato la cessazione definitiva delle operazioni dopo l'intervento di Telegram.

La rimozione arriva poco dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avviato una procedura per interdire il gruppo Huione dal sistema finanziario americano, accusandolo di essere coinvolto in riciclaggio di fondi rubati da parte di sindacati criminali internazionali. In particolare, si parla di almeno 37 milioni di dollari in criptovalute provenienti da attacchi hacker nordcoreani e altri 36 milioni derivanti da truffe note come "pig butchering", che colpiscono le vittime con false relazioni online per sottrarre fondi.

Pavel Durov, fondatore di Telegram

Huione Guarantee è una sussidiaria della Huione Group, che secondo il Tesoro controllerebbe anche i servizi Huione Pay e Huione Crypto. Le accuse si concentrano su un presunto ruolo attivo nella facilitazione del crimine finanziario digitale a livello globale.