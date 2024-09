Telegram introduce la segnalazione di contenuti illegali all'interno delle chat

Tra tutte le app di messaggistica, ad oggi Telegram risulta senz'ombra di dubbio una delle più utilizzate: negli anni, l'app ha infatti fatto del sistema di crittografia avanzata il suo principale punto di forza, guadagnando terreno rispetto a WhatsApp e ampliando significativamente il suo bacino d'utenza e arrivando alla cifra di 950 milioni di utenti attivi . Finalmente stanno per arrivare delle importanti novità a tutela degli utenti e della piattaforma stessa, riguardanti soprattutto alcune attività illecite presenti all'interno dell'app di messaggistica: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sembra però che le cose stiano per cambiare radicalmente, in un futuro più o meno prossimo: il portale CoinDesk avrebbe infatti scovato una modifica all'interno delle FAQ di Telegram, nella sezione riguardante la moderazione dei contenuti. Nello specifico, le nuove FAQ suggerirebbero la possibilità di segnalare eventuali attività illecite all'interno delle conversazioni private, fino ad oggi ritenute (dalla stessa piattaforma) protette dal sistema di crittografia.

Ci eravamo recentemente lasciati con l' arresto in Francia di Pavel Durov , CEO e fondatore di Telegram , a seguito della scarsa moderazione della piattaforma nei confronti delle attività illegali condotte. La celebre app di messaggistica è così entrata sotto i riflettori della comunità europea , soprattutto a causa delle sempre più crescenti attività illecite condotte al suo interno, complice la garanzia d'anonimato delle chat crittografate.

Il futuro di Telegram

D'ora in poi, gli utenti potranno segnalare mediante l'apposita funzione qualsiasi attività illecita, che passerà così al vaglio dei moderatori di Telegram. Nel caso del sistema operativo Android è necessario selezionare il messaggio interessato accedendo così alla possibilità di segnalazione, al contrario di iOS in cui bisognerà semplicemente tenere premuto sul messaggio.

Telegram

Questo rappresenta a tutti gli effetti il primo passo, da parte dell'app di messaggistica, nei confronti di un maggior controllo dei contenuti presenti al suo interno. Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla gestione di tali contenuti, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.