Team Asobi non si aspettava di riuscire ad aggiungere così tanti personaggi ad Astro Bot

A spiegare la situazione è stato Nicolas Doucet, il responsabile di Team Asobi, che ha inizialmente ribadito quali sono gli obiettivi di Astro Bot: "Per i giocatori veterani, speriamo di offrire loro il divertimento dei giochi di azione a piattaforme e un senso di nostalgia , poiché il titolo è ricco di omaggi ai 30 anni di storia di PlayStation. Con la comparsa di personaggi come PaRappa, spero che i giocatori provino un'ondata di gioia e nostalgia incontrando questi volti familiari."

Team Asobi non si aspettava inizialmente di poter inserire 150 personaggi in Astro Bot . Pensava che gli altri studi di sviluppo non avrebbero partecipato al progetto con chissà quale ardore. Invece le cose sono andate in maniera molto diversa e il gioco è diventato la celebrazione dei 30 anni di PlayStation migliore che potesse darsi .

Tanta storia

Naturalmente il team di sviluppo non si è dimenticato dei nuovi giocatori: "Ricordo vividamente la prima volta che ho provato un videogioco: è stato incredibilmente divertente e mi ha lasciato un'impressione duratura. Se Astro Bot fosse il primo videogioco di qualcuno e suscitasse la stessa gioia ed entusiasmo che ho provato io, ne sarei felicissimo."

Quindi Doucet ha spiegato come lui e il suo team sono riusciti a includere gran parte della storia di PlayStation in Astro Bot: "Abbiamo collaborato a stretto contatto con tutti i PlayStation Studios. Quando abbiamo condiviso il nostro concept con i direttori dello studio e i creatori del gioco, le loro reazioni sono state estremamente positive. Inizialmente pensavo che avremmo potuto presentare solo circa 50 dei 150 personaggi che volevamo, ma con nostra grande sorpresa, gli studi hanno accettato all'unanimità la partecipazione di tutti i 150 personaggi! Oltre ai nostri PlayStation Studios, abbiamo anche avuto la fortuna di collaborare con editori terzi." Il riferimento è a tutti quei personaggi inclusi nel gioco, le cui proprietà intellettuali non sono di Sony, come ad esempio Crash Bandicoot e Spyro.

Per il resto vi ricordiamo che Astro Bot è un titolo esclusivo per PlayStation 5. Non sappiamo se in futuro uscirà su altre piattaforme, come il PC. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione.