Astro Bot ha ricevuto un aggiornamento con nuovi livelli e bot, tra cui alcuni attesissimi di Square Enix

All'inizio del mese scorso era stato annunciato che Astro Bot avrebbe ricevuto cinque livelli gratis , oltre al ritorno del DualSense in edizione limitata, per celebrare uno dei "successi più entusiasmanti" di Sony negli ultimi anni, come riferito dal boss dei PlayStation Studios.

In particolare, all'interno del gioco sono stati introdotti cinque nuovi bot in altrettanti livelli, dei quali alcuni particolarmente attesi da giocatori, provenienti da giochi Square Enix . Si tratta di vere e proprie icone che mancavano inizialmente dall'universo di Astro Bot e sono state finalmente aggiunte, a grande richiesta.

Come era stato annunciato in precedenza, Astro Bot ha ricevuto oggi un aggiornamento che ha aggiunto vari nuovi contenuti al gioco come nuovi bot, livelli e trofei che vanno ad arricchire ulteriormente il platform di nuove sfide e incontri peculiari.

Le novità introdotte

Tale update è disponibile in queste ore, e aggiunge diversi elementi in grado di ravvivare il mondo di Astro Bot e far così tornare al suo interno anche chi ha ormai completato tutti i contenuti originali, come varie nuove sfide da portare a termine.



Si tratta di cinque livelli inseriti nella galassia Vicious Void, intitolati "Twin-Frog Trouble", "Suck It Up", "Handhold Havoc", "High Inflation" e "Megamix Mastery", in base a quanto possiamo vedere anche dai nuovi trofei introdotti.

I nuovi bot che si possono incontrare in Astro Bot sono i seguenti:

2B (Nier Automata)

Cloud (Final Fantasy VII)

Sephiroth (Final Fantasy VII)

Serge (Chrono Cross)

Atsu (Ghost of Yotei)

Tranne Atsu, protagonista di Ghost of Yotei (gioco che ricordiamo sarà protagonista dello State of Play di questa sera), tutti gli altri provengono da Square Enix e alcuni di questi erano particolarmente attesi dai giocatori, come Cloud e Sephiroth.

Per quanto riguarda i nuovi trofei sbloccabili, si tratta dei seguenti: