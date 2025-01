Astro Bot ha ricevuto il maggior numero di premi come Game of the Year nel 2024

A quanto pare Astro Bot ha ricevuto il maggior numero di premi come Game of the Year nel corso del 2024, confermando lo straordinario successo di critica del brillante platform sviluppato da Team Asobi in esclusiva per PS5.

Insomma, la vittoria ai The Game Awards 2024 non è stato assolutamente l'unico traguardo che Astro Bot ha raggiunto durante l'anno che si è appena concluso, anzi in totale il gioco ha ottenuto ben novantadue riconoscimenti come GOTY.

Secondo chi ha tenuto il conto di queste assegnazioni, il numero di premi come gioco dell'anno ricevuti da Astro Bot supera quelli di Final Fantasy 7 Rebirth, Balatro, Metaphor: ReFantazio e Black Myth: Wukong, rispettivamente secondo, terzo, quarto e quinto in questa classifica.

L'elenco tiene in considerazione il parere di numerose testate internazionali come EDGE, Eurogamer, Destructoid, Kotaku, VGC e The Guardian, nonché delle varie reader's choice, ovverosia i riconoscimenti votati direttamente dagli utenti.